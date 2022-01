Regno Unito: Ukhsa, ancora non c’è bisogno di una quarta dose anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una quarta dose di vaccino contro il coronavirus ancora non è necessaria nel Regno Unito. E’ la valutazione degli esperti dell’Agenzia di sicurezza sanitaria del Paese (Ukhsa), per i quali, ancora dopo tre mesi dalla terza dose, la protezione contro il ricovero resta intorno al 90 per cento per gli ultrasessantenni. Entro lo stesso periodo si riduce invece intorno al 30 per cento la protezione contro un decorso lieve del Covid-19. Finora sono oltre 35 milioni i richiami compiuti nel Regno Unito. (Rel)