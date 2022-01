Americhe: sostegno della Celac a governo Argentina su negoziato con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha incassato il sostegno della Comunità degli stati latinoamericani e dei caraibi (Celac) alla sua proposta di ristrutturazione del debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi). E' quanto si legge nel comunicato congiunto della Celac emesso al termine del vertice dei ministri degli Esteri tenutosi a Buenos Aires. "I rappresentanti degli Stati membri hanno espresso il loro appoggio alla Repubblica Argentina nel negoziato con l'Fmi per raggiungere un accordo che permetta al Paese proseguire il cammino della ripresa economica, migliorare la sua situazione sociale e rifinanziare il suo debito", si legge nella nota. Più in generale i paesi della Celac hanno manifestato la loro "preoccupazione per l'impatto che rappresentano gli oneri insostenibili del debito e l'interruzione delle politiche di sostegno alla ripresa nelle economie della regione". (segue) (Abu)