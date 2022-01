Business news: Paesi Bassi, vendite auto in calo del 9 per cento nel 2021 rispetto all'anno precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Paesi Bassi, le vendite di automobili nel 2021 sono state inferiori di oltre il 9 per cento rispetto all'anno precedente. Il settore è stato gravemente ostacolato dalla carenza di chip semiconduttori, secondo le organizzazioni dell'industria automobilistica olandese Bovag e Rai. Di conseguenza, la produzione di automobili è diminuita e le consegne di nuovi veicoli sono state ritardate, come riferisce l'agenzia "Anp". In totale, 322.831 nuove autovetture sono state immatricolate nei Paesi Bassi nel 2021. I concessionari di automobili avevano effettivamente sperato in un'impennata delle vendite nell'ultimo mese dell'anno, in particolare con il leasing di auto elettriche a causa delle modifiche alle regole di Capodanno relative alla tassazione dei auto elettriche aziendali utilizzate come veicoli personali. Tuttavia, tale scenario non si è concretizzato. Un totale di 35.708 auto sono state immatricolate a dicembre, quasi il 16 per cento in meno rispetto all'anno precedente. (Beb)