Business news: Spagna, Acs punta su rinnovabili e autostrade per investire i 5 miliardi di euro di Cobra

- L'impresa di costruzioni spagnola Acs investirà la maggior parte dei circa 5 miliardi di euro ottenuti dalla vendita dell'area servizi industriali (Cobra) alla francese Vinci nelle concessioni autostradali e nelle energie rinnovabili. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". A questo importo, inoltre, la società di Florentino Perez si aspetta di raccogliere fino a 600 milioni di euro da Vinci al tasso di 40 milioni per GW verde sviluppato dal 31 marzo 2021 e fino a sette anni dopo l'esecuzione di questa compravendita. Questo periodo sarà estendibile per un altro anno e mezzo se saranno superati 6 GW nei prossimi 42 mesi. Acs ha mantenuto attività rinnovabili come l'impianto solare termico Manchasol, una quota del 25 per cento in un pacchetto di impianti fotovoltaici in Spagna con il suo partner Galp, e il progetto eolico offshore Kincardine nelle acque scozzesi per un valore complessivo stimato di oltre 1 miliardo di euro e su cui si continuerà ad investire. Sul fronte autostradale, prima dell'operazione che ha portato alla vendita di Cobra, per Acs le concessioni autostradali rappresentava giù una delle maggiori voci d'investimento e l'obiettivo è ora di sfruttare al massimo le conoscenze acquisite nel settore e la liquidità appena ottenuta. Acs, inoltre, starebbe lavorando ad una semplificazione della struttura del suo gruppo al fine di dare visibilità al mercato e semplificare la gestione. (Spm)