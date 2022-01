Business news: ministra Ambiente tedesca, difficile modificare proposta Ue su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi sono “scarse possibilità” di modificare la proposta della Commissione europea che inserisce il nucleare tra le fonti di energia sostenibili. È quanto affermato dalla ministra dell'Ambiente tedesca, Steffi Lemke, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, l'esponente dei Verdi ha dichiarato: “Oso dubitare che la proposta possa ancora essere modificata o fermata”. Per Lemke, infatti, un cambiamento sarebbe possibile solo se la maggioranza degli Stati membri si opponesse, ma “non vi è da aspettarselo”. La Francia e altri Paesi dell'Ue si sono, infatti, posizionati “molto chiaramente” a favore della tassonomia energetica della Commissione europea. Al riguardo, Lemke ha definito “errati” i piani dell'esecutivo dell'Ue per classificare gli investimenti nel nucleare come sostenibili, aggiungendo che per il governo federale la questione di tale fonte di energia è chiusa. “Il cancelliere Olaf Scholz ha chiarito che dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'esecutivo tedesco, l'energia nucleare non è un investimento sostenibile”, ha evidenziato Lemke. A gennaio, la Germania presenterà alla Commissione europea una dichiarazione sulla proposta di tassonomia energetica. (Geb)