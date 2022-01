Business news: Spagna, nel 2021 recuperati 777 mila posti di lavoro e occupazione supera livello pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno la Spagna ha recuperato 777 mila posti di lavoro ed ha superato di 362.613 unità il numero di occupati rispetto a febbraio 2020, un mese prima dello scoppio della pandemia del coronavirus. È quanto emerge dai dati resi noti oggi dai ministeri dell'Inclusione, della Previdenza sociale e delle Migrazioni e del Lavoro. Il 2021 si è concluso con un totale di 19.842.427 contribuenti previdenziali e 3.105.905 disoccupati. Il numero di lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Erte) a causa della pandemia è stato pari a 102.548, quasi 520 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. A dicembre, la creazione di posti di lavoro è rallentata a causa della nuova ondata di contagi e alla diffusione della variante Omicron. Così, nell'ultimo mese dell'anno, sono stati registrati 70.814 nuovi contribuenti alla Previdenza sociale e 76.782 disoccupati in meno. Per settore, a dicembre la disoccupazione è diminuita, in particolare, nei servizi di 64.809 persone (-2,88 per cento), nell'agricoltura di 4.530 persone (-3,02 per cento) e tra il gruppo Senza precedente occupazione, che ha registrato 16.702 persone in meno (-6,13%), mentre è aumentata nelle costruzioni di 7.505 persone (3,00 per cento) e nell'industria di 1.754 persone (0,68 per cento). (Spm)