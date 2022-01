Business news: Spagna, Endesa avvia 8 impianti solari da 388 megawatt a Badajoz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società energetica spagnola del gruppo Enel, ha avviato nelle ultime settimane otto nuovi impianti solari a Badajoz, in Estremadura, con una potenza complessiva di 388 megawatt. Secondo quanto riferito in un comunicato, questi otto progetti sono stati realizzati in meno di un anno tra le città di Merida, Almendralejo, Fregenal de la Sierra e Bodonal de Sierra, permettendo la creazione di oltre 2.300 posti di lavoro durante le fasi più intense del processo di costruzione. Endesa sta realizzando in Estremadura altri 15 progetti solari per un totale di 1,1 gigawatt di capacità rinnovabile, in linea con la sua strategia di decarbonizzare completamente il suo mix di generazione energetica entro il 2040. (Spm)