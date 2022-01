Business news: Norvegia, in calo i prezzi delle case a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Norvegia i prezzi delle abitazioni sono diminuiti dell'1,3 per cento a dicembre. Lo riferisce l'emittente "Nrk", secondo le statistiche di Eiendom Norge. Al netto delle variazioni stagionali, i prezzi sono diminuiti dello 0,2 per cento su base nazionale. Il costo delle case è aumentato in media del 5,2 per cento nel 2021. Oslo ha registrato l'aumento dei prezzi più debole nell'anno appena concluso, con il 2,2 per cento. (Sts)