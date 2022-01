Usa: assalto al Congresso, commissione inchiesta verso convocazione ex vicepresidente Pence (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vicepresidente è stato messo in una posizione difficile”, ha affermato Thompson. “Il presidente stava esercitando molta pressione su di lui perché infrangesse la legge, ma ha tenuto duro", ha aggiunto. "E per aver rispettato la legge, alcune persone un anno fa sono venute in Campidoglio per impiccarlo. Il nostro comitato ha davvero bisogno di sentire quali sono le sue opinioni su quanto accaduto il 6 gennaio”, ha aggiunto il deputato, ricordando che Pence è stato oggetto di pesanti minacce per aver rifiutato di respingere o interrompere la certificazione del voto presidenziale. La commissione d’inchiesta, nata sul modello di quella creata per l’11 settembre 2001, si riunirà la prossima settimana a porte chiuse. La convocazione di Pence potrebbe arrivare in una nuova fase della sua indagine, in cui i legislatori hanno iniziato a scandagliare più da vicino la cerchia ristretta di Trump. Nelle ultime settimane, il comitato ha convocato personaggi del calibro di Sean Hannity, volto simbolo dell’emittente conservatrice “Fox News”, e i deputati del Partito repubblicano Scott Perry della Pennsylvania e Jim Jordan dell'Ohio. Secondo “Npr”, la commissione è impegnata in una sorta di corsa contro il tempo per concludere le indagini prima delle elezioni di medio termine di novembre, poiché i repubblicani potrebbero riprendere il controllo della camera bassa del Congresso e – di conseguenza – interrompere l’inchiesta sul 6 gennaio 2021. (Nys)