Messico: crisi migratoria, governo introduce visto di ingresso per cittadini venezuelani (4)

- Il ministro ha ribadito tuttavia che non è possibile accedere alla richiesta elevata da rappresentanti delle carovane di migranti di concedere "libero transito" attraverso il territorio messicano per raggiungere gli Stati Uniti. "Non è una questione di volontà né si tratta di una decisione che può prendere un funzionario, è una questione di leggi che non lo consentono", ha affermato Ebrard. Il transito di migranti lungo ill Messico prosegue nonostante il tragico incidente stradale occorso il 9 dicembre n Chiapas che ha causato la morte di 56 immigrati privi di documenti, provenienti principalmente dal Guatemala. La tragedia è avvenuta dopo la riattivazione di un controverso programma statunitense che costringe i migranti ad attendere in Messico la risposta alle domande di asilo presentate negli Usa. (segue) (Mec)