Business news: Germania, ministro Finanze annuncia sgravi fiscali per oltre 30 miliardi di euro

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, si è impegnato ad attuare nel corso dell'attuale legislatura del Bundestag sgravi fiscali per oltre 30 miliardi di euro, a favore di famiglie e piccole e medie imprese. “Il bilancio 2022 è stato redatto dal governo precedente, ma la mia bozza per il 2023 conterrà degli sgravi”, ha dichiarato Lindner nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. Per esempio, verrà abolita la sovrattassa per lo sviluppo delle energie rinnovabili e sarà possibile detrarre completamente dalla dichiarazione dei redditi i contributi per la pensione. Inoltre, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha annunciato una “legge fiscale” a sostegno delle imprese colpite dalla crisi del coronavirus, in cui vengono “creati o ampliati” aiuti pubblici. Lindner ha poi esortato i colleghi di governo a essere parsimoniosi, dato lo “stretto margine” di manovra del bilancio per il 2022. Ai ministri è quindi chiesto di “dare priorità ai loro progetti e di rivedere le spese precedenti”. Al riguardo, il ministro delle Finanze tedesco ha ricordato che, dal 2023, verrà reintrodotto il “freno all'indebitamento”, sospeso nel 2020 nel quadro della risposta del governo federale alla crisi del Covid-19. (Geb)