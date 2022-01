Business news: Germania, Vulcan Energie ottiene cinque licenze nel bassopiano dell'alto Reno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda tedesca Vulcan Energie ha ottenuto cinque licenze nel bassopiano dell'Alto Reno: un permesso minerario per l'energia geotermica e quattro per l'esplorazione di tale fonte e del litio. L'amministratore delegato Horst Kreuter ha dichiarato: “L'identificazione di nuove aree con potenziale per la generazione di energia geotermica e la produzione di litio senza CO2 nel bassopiano dell'alto Reno è un successo del lavoro instancabile dei nostri esperti”. L'Ad ha aggiunto: “Ora possiamo integrare le capacità di produzione che sono state coperte finora ed espanderle prontamente”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Vulcan Energy è la controllata in Germania del gruppo australiano Vulcan Energy, specializzato nella promozione del litico come metallo necessario per le batterie destinate alle auto elettriche. Tra i clienti di Vulcan Energie vi è il gruppo automobilistico Stellantis. (Geb)