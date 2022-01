Business news: Portogallo, quasi 50 per cento cancellazioni alberghi e ristoranti a Natale e Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione degli albergatori e dei ristoratori portoghesi (Ahresp) ha annunciato che tra Natale e Capodanno quasi il 50 per cento delle prenotazioni hanno subito cancellazioni a causa delle restrizioni imposte dal governo per arginare la nuova ondata di contagi di coronavirus. Per questa ragione, secondo i dati raccolti dall'Ahresp, il 57 per cento delle imprese ha dichiarato di aver mantenuto chiusa l'attività il primo gennaio. (Spm)