© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit delle amministrazioni pubbliche in Ungheria ha raggiunto 1.570 miliardi di fiorini (circa 4,3 miliardi di euro) nei primi tre trimestri del 2021, ovvero il 3,9 per cento del Pil. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Ksh). Le entrate sono cresciute dell’8,9 per cento su base annua, mentre le uscite del 7,6 per cento. (Vap)