Americhe: sostegno della Celac a governo Argentina su negoziato con Fmi (3)

- In questo senso Guzman, aveva ammesso la settimana scorsa che, sebbene il governo di Buenos Aires abbia interesse a chiudere il più rapidamente possibile un accordo, ci sono alcuni paesi che non sono ancora convinti della bozza di programma macroeconomico presentata dall'Argentina attualmente in discussione. "Manca ottenere i consensi internazionali necessari per chiudere un accordo tra le parti, l'Argentina è pronta, ha interesse a chiudere il prima possibile", ha dichiarato Guzman in un'intervista pubblicata dal quotidiano "El Pais". Il ministro argentino ha precisato quindi che con lo staff tecnico del Fmi esiste già una "profonda intesa", ma che manca un'analoga comprensione delle necessità dell'Argentina da parte di alcuni azionisti. "Stiamo lavorando per accelerare questa comprensione", ha aggiunto. (segue) (Abu)