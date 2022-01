Americhe: sostegno della Celac a governo Argentina su negoziato con Fmi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo sfondo, come detto, rimane la bocciatura della legge di Bilancio 2022, registrata la settimana prima di Natale alla Camera dei deputati che ha poi obbligato il presidente Fernandez a prorogare la manovra del 2021 anche per l'anno successivo. La legge era considerata cruciale per il buon esito del negoziato in atto con l'Fmi ed è stata respinta al termine di un dibattito di oltre venti ore, con il voto contrario di 132 deputati dell'opposizione, nove in più dei "sì" concessi dalle forze di governo. Un verdetto arrivato con un colpo di scena dell'ultima ora che ha fatto emergere la debolezza parlamentare della coalizione di governo, orfana della maggioranza dalle elezioni di metà mandato. Dopo aver raggiunto un fragile accordo con l'opposizione per rinviare il testo in commissione per opportune limature, un ultimo intervento del capogruppo della maggioranza Maximo Kirchner, figlio dell'attuale vicepresidente Kirchner, ha irritato le opposizioni spingendole a chiedere il voto che ha portato alla bocciatura della manovra. (segue) (Abu)