Usa: assalto al Congresso, commissione inchiesta verso convocazione ex vicepresidente Pence

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, potrebbe presto comparire di fronte alla commissione d’inchiesta formata dalla Camera dei rappresentanti Usa per far luce sulla rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere il deputato democratico Bennie Thompson, presidente della commissione, ai microfoni dell’emittente radiofonica “Npr”, precisando che il numero due della Casa Bianca durante l’amministrazione di Donald Trump potrebbe essere “chiamato a comparire volontariamente” già questo mese. Quella di Pence è una figura centrale per quello che riguarda i fatti della scorsa Epifania, quando un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Trump prese d’assalto il Campidoglio di Washington per interrompere la certificazione del voto elettorale. Alcuni dei facinorosi, come dimostrato dagli slogan scanditi durante l’insurrezione, erano convinti che Pence – nel suo ruolo di presidente del Senato – potesse ancora ribaltare il risultato delle presidenziali, macchiate – a dire di Trump e del suo staff – da una massiccia dose di brogli elettorali. L’ex vice presidente, come ipotizzato più volte dallo stesso Trump, avrebbe dovuto mettere da parte il suo ruolo cerimoniale e rifiutare i risultati elettorali che assegnavano la vittoria al democratico Joe Biden. (segue) (Nys)