Business news: Croazia, debito pubblico alla fine di settembre pari all'82,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico della Croazia era alla fine di settembre 2021 pari a 344,7 miliardi di kune (45,85 miliardi di euro), con una percentuale dell'82,4 per cento rispetto al Prodotto interno lordo (Pil). Lo riferisce la Banca centrale croata secondo quanto rilancia l'emittente "N1". Rispetto alla fine di settembre 2020, il debito pubblico totale è aumentato di 18,7 miliardi di kune (2,49 miliardi di euro), ovvero del 5,7 per cento. Questo aumento del debito su base annua è stato causato da un aumento del debito interno, pari a 7,9 miliardi di kune (1,05 miliardi di euro) o al 3,6 percento, e del debito estero, pari a 10,8 miliardi di kune (1,44 miliardi di euro) o al 10,2 percento. La quota del debito rispetto al Pil a fine settembre dello scorso anno era pari all'84,7 per cento. (Seb)