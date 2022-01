Business news: Spagna, Acs rafforzerà con 5 miliardi euro presenza nei settori infrastrutture e rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la vendita della divisione servizi industriali (Cobra) al gruppo francese Vinci il 31 dicembre scorso, la società spagnola Acs inizia il 2022 con più di 5 miliardi di euro da investire principalmente in concessioni nei comparti infrastrutture ed energie rinnovabili. Come riferisce il quotidiano "La Razon", oltre a questo importo, la società ha ricevuto 77 milioni di euro di dividendi dallo scorso marzo. Il gruppo presieduto da Florentino Perez dovrebbe anche ricevere fino a 600 milioni di euro in contanti da Vinci, al ritmo di 40 milioni di euro per ogni gigawatt sviluppato dalla divisione industriale da marzo ai nei prossimi anni. Acs e Vinci hanno anche annunciato la creazione di una joint venture alla quale apporteranno tutti gli asset rinnovabili sviluppati dalla divisione industriale per almeno otto anni dopo il completamento della vendita. In questo caso, il gruppo francese deterrà il 51 per cento dei diritti, mentre il restante 49 per cento sarà nelle mani del gruppo spagnolo. Nel caso delle autostrade, il gruppo potrà contare sulla conoscenza di questo mercato delle sue filiali Iridium e Dragados, così come Abertis, che è appena entrata nel mercato degli Stati Uniti negli ultimi mesi grazie alla concessione dei tunnel Elisabeth River Crossing, in Virginia. (Spm)