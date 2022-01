Business news: Spagna, a febbraio Acs distribuirà dividendo flessibile di 0,473 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acs ha deciso di distribuire un dividendo flessibile agli azionisti il primo febbraio prossimo in modo che possano scegliere tra un pagamento in contanti di 0,473 euro ad azione o a ricevere nuove azioni della società. Come riferisce il portale finanziario “Bolasamania”, lo ha comunicato Acs in una nota inviata alla Commissione nazionale spagnola dei valori (Cnmv), chiarendo che il numero di azioni da eseguire dipenderà dal numero di azionisti che chiederanno di ricevere la loro remunerazione in contanti. L'esborso sarà effettuato interamente con riserve volontarie, il cui importo al 31 dicembre 2020 supera i 2,5 miliardi euro. (Spm)