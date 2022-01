Usa: caso Arbery, condannati all’ergastolo i tre autori dell’omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre imputati per l’omicidio dell’afroamericano Ahmaud Arbery, 25enne inseguito e ucciso a febbraio del 2020 mentre faceva jogging a Brunswick, in Georgia, sono stati condannati all’ergastolo. Lo riferisce la stampa statunitense, ricordando che si tratta di Gregory e Travis McMichael, padre e figlio, e del loro vicino di casa, William Bryan, detto "Roddie". Stando a quanto riferisce il “New York Times”, al solo Bryan è stato concesso di poter ottenere la libertà condizionata dopo 30 anni di carcere, per aver collaborato con la legge. La morte di Arbery provocò un’ondata di polemiche, in particolare dopo la diffusione di un video relativo ai momenti dell’omicidio.(Nys)