Imprese: Francia, Veolia detiene l'86,2 per cento di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veolia, gruppo francese specializzato nella gestione di acque e rifiuti, detiene ormai l'86,2 per cento del concorrente Suez al termine di un'offerta di pubblico acquisto che si è chiusa oggi. È quanto annunciato dall'Autorità dei mercati finanziari (Amf). Veolia ha fatto sapere che chiederà una riapertura dell'offerta per il periodo compreso tra il 12 e il 27 gennaio per arrivare al 90 per cento del capitale. Ma la quota raggiunta oggi è già "elevata e molto soddisfacente", ha spiegato il direttore finanziario di Veolia, Claude Laruellem, durante un punto stampa.(Frp)