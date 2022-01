Usa: Covid, direttrice Cdc segnala record ricoveri pediatrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Rochelle Walensky, ha fatto sapere che è stato registrato un numero record di ricoveri pediatrici a causa del Covid-19 e ha annunciato nuove linee guida di isolamento per studenti, personale e insegnanti per preservare l'apprendimento di persona nelle scuole. Durante un briefing con i media, Walensky ha avvertito che i ricoveri pediatrici sono al punto più alto in cui siano mai stati durante la pandemia, anche se sono molto più bassi rispetto a quelli degli adulti. Non è ancora chiaro se l'aumento sia dovuto al tasso di vaccinazione ancora molto basso in età pediatrica. L'aumento è stato osservato maggiormente nei bambini di età inferiore ai 4 anni, che non sono ancora idonei alla vaccinazione, e i dati includono quelli ricoverati in ospedale per motivi diversi dal Covid-19 che sono poi risultati positivi.(Nys)