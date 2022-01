Ecuador: Covid, governo sospende lezioni nelle scuole pubbliche causa aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione dell'Ecuador, Maria Brown Perez, ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza in tutte le scuole pubbliche del Paese per la prossima settimana. La decisione è arrivata dopo Comitato nazionale per le operazioni di emergenza (Coe), ha presentato una serie di raccomandazioni per cercare di contenere l'aumento dei contagi di Covid, causati soprattutto dalla diffusione della variante Omicron. Il ministro Perez ha sottolineato che gli istituti scolastici pubblici e privati possono scegliere tra tre opzioni: sospensione temporanea per una settimana o passaggio alla didattica a distanza al 100. ll Coe ha inoltre stabilito è la popolazione dai cinque anni in su dovrà presentare il proprio certificato di vaccinazione per l'accesso ad attività non essenziali, come entrare in centri commerciali, ristoranti e altri spazi pubblici. Per far fronte alla nuova ondata pandemica, il Coe ha poi indicato che gli insegnanti con abbiano ricevuto la seconda dose di vaccino almeno cinque mesi fa possono ricevere la dose di rinforzo a prescindere dall'età.(Brb)