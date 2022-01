Americhe: sostegno della Celac a governo Argentina su negoziato con Fmi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirchner rispondeva alle rumorose critiche mosse dai deputati di opposizione durante il dibattito accusandoli di aver creato la "situazione gravissima" che il Paese si trova a sostenere in virtù del debito da 55 miliardi (poi ridotti a 44), con l'Fmi. "Sono straordinariamente sorpreso dal comportamento che stanno avendo dinanzi a una situazione gravissima che hanno lasciato indebitando il Paese", ha detto il figlio dei due ex presidenti (Cristina e Nestor Kircher) puntando l'indice su esponenti del precedente governo di Mauricio Macri, presenti in Aula. "Magari fossero stati così meticolosi nel valutare l'accordo con l'Fmi", ha detto Kirchner parlando del testo che il governo - "per vigliaccheria" - non aveva sottoposto al Parlamento. "Votiamo questo documento, sì o no, e mettiamo fine allo show", chiudeva il deputato del Frente de Todos (Fdt), suscitando la dura reazione delle forze antigovernative. (Abu)