Messico: crisi migratoria, governo introduce visto di ingresso per cittadini venezuelani

- Il governo del Messico esigerà a partire dal 21 gennaio un visto di ingresso ai cittadini venezuelani. La misura, si legge nella delibera pubblicata nella gazzetta ufficiale, viene presa a partire dalla constatazione che "un gran numero di cittadini venezuelani che fanno ingresso nel Paese lo fanno con una finalità diversa da quella che prevede l'esenzione del visto, che è quella di entrare in un paese terzo", in questo caso gli Stati Uniti. Le autorità messicane stimano che almeno un terzo dei venezuelani entrati nel Paese nel periodo da gennaio a settembre hanno violato le norme stabilite dall'esenzione del visto. Per questo motivo, conlude la delibera, "gli Stati Uniti Messicani hanno deciso in modo unilaterale l'applicazione del visto nei passaporti ai cittadini della Repubblica bolivariana del Venezuela". (segue) (Mec)