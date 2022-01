Messico: crisi migratoria, governo introduce visto di ingresso per cittadini venezuelani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico propone da tempo alla Casa Bianca di cambiare l'approccio nella gestione del problema, trasformandolo da problema di sicurezza a motivo di intervento sulle diseguaglianze, causa prima delle migrazioni. L'idea è quella di estendere ai Paesi del "triangolo nord" (El Salvador, Honduras, Guatemala) due ambiziosi programmi sociali già avviati nel sud del Messico per creare occupazione e reddito. Il primo, "Jovenes construyendo el futuro" (Giovani costruendo il futuro), consiste nel concedere a ragazzi tra i 18 e 29 anni che non studiano o lavorano, borse per acquisire competenze tecniche da rivendere nel mercato dell'occupazione. Il secondo "Sembrando vidas" (Seminando vite) consente invece la semina di alberi da legna e frutta per avviare, oltre a una politica di rimboschimento utile a contrastare il cambio climatico, attività economiche in grado di sostenere le famiglie interessate. (Mec)