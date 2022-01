Business news: Spagna, nel 2021 appalti pubblici cresciuti dell'80,3 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna gli appalti pubblici nei primi undici mesi del 2021 sono cresciuti dell'80,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, toccando i 21 miliardi di euro, e del 28,1 per cento rispetto ai livelli prepandemia del 2019. È quanto emerge dai dati resi noti dall'Associazione spagnola delle imprese di costruzione e dei concessionari di infrastrutture (Seopan). Il ministero della Transizione ecologica e la sfida demografica ha accumulato 626 milioni di euro in appalti, il 126 per cento in più rispetto al 2020, mentre quello dei Trasporti, della Mobilità e Agenda urbana 5,2 miliardi (+233 per cento). I comuni sono riusciti ad aumentare l'importo degli appalti a 8,1 miliardi di euro (+ 54 per cento), mentre le regioni a 6 miliardi di euro (+54 per cento). (Spm)