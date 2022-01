Messico: Lopez Obrador, offerti elicotteri in cambio di aereo presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra possibilità, ha aggiunto il capo dello Stato, è quella di consegnare l'aereo all'impresa con cui il ministero della Difesa amministra gli aeroporti di Santa Lucia e Tulum, perché possa essere messo in affitto. "Occorre fare i contri per prendere questa decisione", ha detto Lopez Obrador segnalando che per un uso "adeguato"; l'apparecchio non potrà che fare viaggi lunghi, di almeno cinque ore. Una distanza tale da renderlo servibile praticamente solo per i viaggi all'estero. "Amlo" ha inoltre assicurato che i viaggi di manutenzione che si stanno facendo hanno costi molto inferiori a quelli che dovrebbero essere sostenuti nel caso in cui l'aereo fosse usato da lui o da qualsiasi altro funzionario pubblico. (segue) (Mec)