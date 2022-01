Roma: Casu (Pd) su Acca Larentia, saluti fascisti, spettacolo indegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'anniversario dei tragici fatti di Acca Larentia, "al grido camerati, braccia tese, anche oggi saluti fascisti nel quartiere Tuscolano. Abbiamo votato in Parlamento per lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste. Questo spettacolo, indegno di Roma medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza, deve finire. 'mai più fascismi' ”. Lo afferma su Twitter il deputato e segretario del Pd Roma Andrea Casu. Oggi ricorre l'anniversario ​del pluriomicidio a sfondo politico avvenuto a Roma il 7 gennaio 1978 nel quale furono uccisi due giovani attivisti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, assassinati davanti alla sede del Movimento sociale italiano in via Acca Larenzia, nel quartiere Tuscolano.(Com)