Brasile: vendite veicoli elettrici aumentate 77 per cento nel 2021 (2)

- Il presidente di Abve, Adalberto Maluf, sottolinea che tra le spiegazioni della crescita delle vendite di auto elettriche c'è da un lato l'aumento delle vendite alle società di autonoleggio, dall'altro l'aumento delle vendite di veicoli commerciali per la logistica, principalmente per la grande distribuzione in virtù dell'impegno di queste aziende in termini di responsabilità sociale ambientale (Esg). Il mercato rimane concentrato nelle città di Rio de Janeiro e San Paolo. L'assenza di colonnine per caricare le batterie di auto elettriche plug-in o ibride sulla maggior parte delle strade rende impossibile l'espansione in altre regioni. (Brb)