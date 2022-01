Ucraina: media, Usa disposti a ridurre presenza militare in Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, sta considerando la possibilità di ridurre la presenza di truppe e la portata delle esercitazioni militari in Europa orientale, qualora la Russia dimostri serie intenzioni negoziali nel corso dei colloqui sull’Ucraina in programma a Ginevra. Lo riporta l’emittente statunitense “Nbc News”, citando due ex funzionari della sicurezza nazionale Usa. Le discussioni potrebbero potenzialmente riguardare la portata delle esercitazioni militari tenute da entrambe le potenze, il numero di truppe statunitensi di stanza negli Stati baltici e in Polonia, l’impegno a coordinarsi reciprocamente sul movimento di truppe e i missili Iskander russi con capacità nucleare nel territorio russo di Kaliningrad tra Polonia e Lituania. Con decine di migliaia di truppe russe ammassate al confine con l'Ucraina, l'amministrazione Biden minaccia sanzioni senza precedenti e altre contromisure qualora la Russia intraprenda un'azione militare contro l'Ucraina. Ma l'amministrazione sta anche esplorando modi per disinnescare le tensioni con la Russia, mentre i funzionari statunitensi si preparano per una serie di discussioni ad alto rischio con Mosca che inizieranno lunedì.(Nys)