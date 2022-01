Governo: Renzi, Draghi è asset Paese, garantirgli agibilità politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi è un bene per questo Paese, chi lo mette in discussione sbaglia. Se Draghi rimane a palazzo Chigi, e ci sono condizioni perché resti fino a fine legislatura, gli va garantita l'agibilità politica". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "InOnda" su La7. "Draghi può fare perfettamente o il presidente del Consiglio o il presidente della Repubblica perché è un asset per questo Paese", ha aggiunto. (Rin)