Americhe: sostegno della Celac a governo Argentina su negoziato con Fmi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro argentino ha aggiunto che ritiene "importante che gli azionisti prendano in considerazione le valutazioni ex post" sul programma Stand By del 2018 pubblicate di recente. In quel documento l'Fmi svolge una moderata autocritica nell'ammettere che il programma accordato con il governo dell'allora presidente Mauricio Macri al non contenere strumenti anti ciclici aveva acuito la recessione in corso. "Lo schema di politiche macroeconomiche deve permettere allo Stato giocare un ruolo anticiclico sostenendo la ripresa", ha affermato in questo senso Guzman. Il titolare del dicastero economico ha quindi ammesso che l'inattesa bocciatura della legge di Bilancio alla Camera prima di Natale "ha creato un danno istituzionale di immagine". "Stiamo cercando di ripararlo, a manovra rappresentava la piattaforma macroeconomica sulla quale si basava il negoziato con l'Fmi", ha aggiunto. (segue) (Abu)