Turismo: Mattia (Pd Lazio), settore in difficoltà, commissione urgente

- "Tra i settori più colpiti dalla crisi dalla pandemia c'è sicuramente quello turistico, non solo strutture ricettive di ogni tipo, ma ristorazione, cultura e divertimenti. Un indotto che tra Roma e tutta la Regione Lazio al momento rischia di perdere oltre 8 mila posti di lavoro. La prossima settimana in commissione lavoreremo porteremo il tema di nuovo all'attenzione". Così in una nota Eleonora Mattia (Pd), presidente della commissione lavoro in Consiglio regionale del Lazio. "Da subito abbiamo messo in campo azioni concrete per limitare i danni dell'emergenza sanitaria sulle tante imprese del turismo laziale, ma il perdurare della situazione pandemica ci impone una rinnovata attenzione e ulteriori strumenti per sostenere un settore strategico nella promozione delle nostre terre e per tutto il sistema produttivo regionale", conclude Mattia.(Com)