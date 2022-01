Covid: Pedica (+Eu), Federcalcio valuti partite a porte chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il dilagare di Omicron e dell'aumento dei contagi la Federcalcio valuti la chiusura degli stadi, facendo giocare le partite a porte chiuse almeno per un mese". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di +Europa. "Vista la situazione - sottolinea Pedica - meglio prendere una decisione impopolare che rischiare di far crescere i contagi. L'obiettivo di tutti in questo momento deve essere quello di fermare i contagi e non intasare gli ospedali". (Com)