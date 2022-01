Suppletive: Matone (Lega), domani in piazza collegio Roma 1 per lanciare sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simonetta Matone, candidata del centrodestra alle Suppletive per la Camera dei Deputati nel Collegio Roma 1, domani sarà nelle piazze della Capitale per lanciare la sfida. "Dal Centro storico a Prati, dalla Balduina a Trionfale, da Trastevere a Testaccio, passando per Delle Vittorie, ci troverete domani in tutti i quartieri e nei rioni del Collegio Roma 1 per ricordare che il 16 gennaio si vota. Il centrodestra è unito intorno alla mia candidatura che coniuga esperienza e volontà di cambiamento. I primi mesi da consigliere in Campidoglio mi hanno convinto ad affrontare una sfida complessa ma decisiva per il futuro di Roma". Lo dichiara in una nota la capogruppo della Lega in Campidoglio Simonetta Matone. (Com)