Turismo: assessore Lazio, crisi drammatica, non lasceremo soli i nostri lavoratori

- La Regione Lazio "non lascerà soli i lavoratori del settore turistico". Lo dichiara in una nota Valentina Corrado, assessore al Turismo della Regione Lazio. "Il comparto turistico sta vivendo una situazione drammaticamente critica. L'intenzione di procedere al licenziamento manifestata dagli storici hotel romani Sheraton e Majestic è una profonda ferita per i quasi 200 occupati, un duro colpo per l'intero indotto e una sconfitta per il nostro territorio - afferma Corrado -. La situazione rischia di essere un grave precedente, l'inizio di un effetto domino che dobbiamo necessariamente scongiurare. Non lasceremo soli i nostri lavoratori e le parti datoriali. Sento mie le difficoltà di ogni protagonista della filiera, non saremo sordi di fronte al loro grido di aiuto". (segue) (Com)