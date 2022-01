Turismo: assessore Lazio, crisi drammatica, non lasceremo soli i nostri lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri sul settore alberghiero romani sono sconfortanti - continua l'assessore Corrado -. Da inizio pandemia su 1280 hotel 350 non hanno riaperto. Molte imprese sono sul punto di interrompere l'attività. Roma rischia di assistere, in pochi mesi, al licenziamento di 8mila persone secondo le stime dall'ente bilaterale Turismo. Il pericolo è che alla crisi sanitaria si aggiunga un'irreparabile crisi economica e sociale. Le misure che come Assessorato al turismo abbiamo prontamente messo in atto, per quanto consistenti, da sole non bastano. Insieme al collega Claudio Di Berardino convocheremo un tavolo di confronto con le parti sociali e datoriali. Quella espressa dai vertici del Campidoglio e da Federalberghi Roma è una preoccupazione condivisa. È assolutamente necessaria e impellente l'apertura di un tavolo con il Governo per far fronte all'emergenza occupazione del settore: servono un'azione congiunta e aiuti consistenti per supportare le realtà romane e dell'intero territorio laziale", conclude Corrado. (Com)