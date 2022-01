Covid: da lunedì in zona gialla Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana e Valle d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2 nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d'Aosta si applicano per un periodo di quindici giorni salva nuova classificazione le misure di cui alla cosiddetta zona gialla". E' quanto si legge nell'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Inoltre, per la regione Friuli Venezia Giulia e la Calabria, viene rinnovata la collocazione in zona gialla "per un periodo di quindici giorni ferma restando la possibilità di una nuova classificazione". (Rin)