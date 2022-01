Hong Kong: festa di compleanno durante pandemia, Lam ordina indagine su 13 funzionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'amministrazione di Hong Kong, Carrie Lam, ha ordinato un'indagine a carico di 13 funzionari, volte ad accertare la loro condotta durante una festa di compleanno in cui sono stati esposti al coronavirus. Lo riferisce il quotidiano locale "South China Morning Post", che parla di "un governo imbarazzato" dalla circostanza. Tutto è iniziato nella giornata di lunedì, quando 170 invitati hanno preso parte ai festeggiamenti per i 53 anni del funzionario Witman Hung Wai-man, tenuti presso un ristorante di Wan Chai. La festa si è trasformata in un focolaio epidemico nei giorni successivi, quando diversi ospiti hanno iniziato ad accusare i tradizionali sintomi associati al coronavirus, risultando positivi. (segue) (Cip)