Milano: Lega su aggressioni Duomo, silenzio Lamorgese è inaccettabile

- "Il ministro Lamorgese non sente il bisogno di manifestare solidarietà verso le ragazze molestate a Capodanno a Milano? Al netto delle inchieste e delle responsabilità che verranno accertate, è inaccettabile il suo silenzio sulla vicenda, che impedisce di riconoscere la presenza dello Stato al fianco di chi ha dovuto subire la più spregevole delle sopraffazioni". Lo dichiarano in una nota le senatrici della Lega Valeria Alessandrini, Marzia Casolati e Lina Lunesu, componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. "Lamorgese esca dal suo bunker e dia un segnale: gli italiani, che già subiscono la sua fallimentare gestione fatta di rave dimenticati, presunte 'verifiche di forze ondulatorie' e sbarchi clandestini senza fine, non meritano davvero ulteriori pavidità o ambiguità", aggiungono. (Com)