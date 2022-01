Milano: Lollobrigida (Fd'I) su aggressioni Duomo, Lamorgese faccia chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini delle ripetute violenze subite nella notte di Capodanno a Milano da alcune ragazze, intrappolate e molestate da un gruppo di persone di origine nordafricana, come riportato da alcuni organi di informazione, sono di una gravità inaudita. Ribadendo l'inadeguatezza del ministro dell'Interno, Fratelli d'Italia chiede a Lamorgese di fare chiarezza su quanto accaduto". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "D'altronde - aggiunge -, questi vili atti altro non sono che il risultato di una politica immigrazionista che nulla fa per impedire e arginare gli sbarchi illegali in Italia".(Com)