Suppletive: Cuppi (Pd), da Renzi attacco scomposto e aggressivo

- "L'attacco di Matteo Renzi nei confronti di Cecilia D'Elia è scomposto e aggressivo. Il leader di Italia viva preferisce denigrare un'avversaria anziché affermare le proprie ragioni. Lo fa nei confronti di una donna, quale è Cecilia D'Elia, che ha sempre dedicato la propria azione politica alla difesa dei diritti delle donne, alla loro emancipazione, alla parità salariale, a creare le condizioni perché questa possa essere una società più giusta nei confronti delle donne lavoratrici e più equa in assoluto. Sono certa che, ancora una volta, la miglior risposta a questo grave attacco sapranno darla gli elettori il 16 gennaio". Lo afferma in una nota Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea nazionale Pd. (Com)