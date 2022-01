Turismo: Trabucco (civica Gualtieri), no M5s a Consiglio prova che siamo su strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Il fatto che solo il M5s sia contrario a un Consiglio straordinario sull'emergenza turismo a Roma, mentre sono favorevoli tutti gli altri partiti di opposizione così come le categorie economiche coinvolte, rappresenta la prova certa che siamo sulla strada giusta". Lo dichiara in una nota Giorgio Trabucco Capogruppo della "lista civica Gualtieri sindaco" in merito alla nota del consigliere M5s Paolo Ferrara intervenuto sulla richiesta di un Consiglio Comunale straordinario. "Il m5s in 5 anni e mezzo ha distrutto la città – aggiunge Trabucco -. Hanno saputo dire no a qualunque investimento su Roma: con il no alle Olimpiadi hanno fermato e scoraggiato chiunque volesse investire sulla Capitale. Chi parla oggi, fino a ieri ha dimostrato di non avere alcuna visione sul futuro della nostra città- conclude Trabucco-. Il silenzio, ora più che mai, sarebbe oro dopo i disastri del M5s", conclude. (Com)