Covid: Speranza, obbligo vaccino scelta giusta, attenzione più grande su ospedali

- L'obbligo di vaccino per gli over 50 è una "scelta forte e giusta per ridurre l'area dei non vaccinati nel nostro Paese", un'area che "è già minoritaria" e pari a circa "il 10 per cento". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg1. I casi "stanno aumentando in maniera molto significativa nel nostro Paese, in Europa e negli Stati Uniti", contagi che "ci preoccupano, ma l'attenzione più grande è sui nostri ospedali" perché è "fondamentale ridurre" la percentuale di "non vaccinati che occupa le aree mediche", ha aggiunto. (Rin)