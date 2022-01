Messico: Lopez Obrador, offerti elicotteri in cambio di aereo presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lussuoso aereo presidenziale del Messico potrebbe essere scambiato con una flotta di elicotteri o essere noleggiato per singoli viaggi. Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, facendo il punto sull'ormai lungo processo di dismissione dell'apparecchio, ritenuto una "offesa" rispetto alla necessaria sobrietà della politica e alla austerità del bilancio statale. "Ci sono proposte di imprese che vogliono fare cambi. L'ultima ha offerto elicotteri in cambio dell'avere. Si tratterebbe inoltre di elicotteri utilizzabili per controllare gli incendi", ha detto il presidente ricordando che l'aereo, voluto dalle precedenti amministrazioni, è analogo a un modello usato per viaggi in Europa, in grado di trasportare fino a 240 passeggeri: "Ma questo ne porta solo 80 perché ha un ufficio, ha una camera e un bagno". (segue) (Mec)