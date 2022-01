Brasile: vendite veicoli elettrici aumentate 77 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 le vendite di auto elettrificate - che includono modelli elettrici, ibridi plug-in e ibridi - sono cresciute in Brasile del 77 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'Associazione brasiliana dei veicoli elettrici (Abve), precisando che nel corso degli ultimi 12 mesi sono state vendute 34.990 unità. Il numero supera le aspettative dell'Abve che prevedeva di vendere 29.000 unità. Sul totale delle 34.990 auto vendute nel 2021, 2.851 sono veicoli 100 per cento elettrici. Si tratta di un incremento del 256 per cento rispetto alle 801 unità vendute nel 2020. (segue) (Brb)