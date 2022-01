© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un mondo normale ha ragione De Luca a chiedere più semplicità", ma annunciare "la chiusura delle scuole è sbagliato" anche perché "non si fa come ti pare". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "InOnda" su La7.(Rin)