Roma: Smart in fiamme su Lungotevere de’ Cenci, danneggiate altre 4 auto

- Gli agenti del I Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 14 in Lungotevere de’ Cenci, altezza Ponte Garibaldi, per un veicolo andato a fuoco. Le fiamme, sprigionate da una Smart che percorreva il lungotevere, hanno coinvolto altri 4 veicoli in sosta. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto da parte dei vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio. Nessuno è rimasto ferito. (Rer)